Prémios Stromp são entregues a 18 de dezembro

O Sporting divulgou esta segunda-feira a data da 56ª edição dos Prémios Stromp. A cerimónia de entrega dos galardões deste ano vai realizar-se no próximo dia 18 de dezembro, às 20h00, no hotel Sheraton, no centro de Lisboa.Entre os vencedores está Frederico Varandas. O presidente do Sporting vai receber o prémio de "dirigente do ano". Bruno Fernandes vai levar para casa o troféu de "futebolista do ano".Conhecidos galardões do universo Sportinguista, os Prémios Stromp são entregues por escolha ou por inerência, com estes últimos a serem destinados aos atletas do Sporting Clube de Portugal medalhados em Campeonatos do Mundo ou Campeonatos da Europa. Na edição de 2019 vão existir 42 premiados, sendo 14 por escolha e 28 por inerência.O atleta do ano - Jorge Fonseca (judo)A atleta do ano - Fernanda Silva (voleibol)Futebolista - Bruno Fernandes (futebol)Revelação - Tomás Silva (futebol) e Erick Mendonça (futsal)Academia - Joelson Fernandes (futebol)Técnico do ano - Paulo Freitas (hóquei em patins), Nuno Dias (futsal) e Pedro Soares (judo)Seccionista - João Alves (hóquei em patins)Dedicação - Nelson Pereira (antigo futebolista e treinador de guarda-redes)Dirigente - Frederico Varandas (presidente do Clube e da Sporting CP, SAD)Saudade - Rui Jordão (antigo futebolista, falecido em 18 de Outubro de 2019)Especial - Jorge Maria (funcionário do Clube)