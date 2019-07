Presidente do Boca sobre Marcos Acuña: «Não podemos trazer jogadores só por trazer»

Daniel Angelici descartou a contratação de Marcos Acuña ao Sporting. O presidente do Boca Juniors falou sobre vários alvos do emblema que dirige e sublinhou que o internacional argentino não deverá ser reforço."O Boca Juniors não pode trazer jogadores só por trazer. Quando queres estabelecer hierarquias no plantel não trazes jogadores só porque sim. Não vou continuar a acumular jogadores", disse o responsável máximo dos xeneizes aos jornalistas sul-americanos.Comoadiantou, o Boca era um dos interessados no jogador, que o Sporting deixa sair caso apareça uma proposta de 20 milhões de euros