Presidente do Sport Recife revela que ‘caso André’ foi adiado pela FIFA

A FIFA informou o Sport Recife de que o prazo para pagar 1 milhão de euros ao Sporting, dívida decorrente da transferência do avançado André e que deveria ser saldada até 18 de abril, vai ser prolongado, em virtude da pandemia de Covid-19. Quem o revelou foi Milton Bivar, presidente do clube brasileiro, que garante que o adiamento será por tempo indeterminado e durará enquanto não for definido o real impacto que o novo coronavírus terá na vida financeira dos clubes.





"Recebi uma determinação extensa da FIFA, a dizer que estava a estender o prazo das penalidades oriundas de questões jurídicas de não pagamento levadas junto daquela entidade", revelou Milton Bivar, em entrevista à Rádio Jornal. Recorde-se que, na passada sexta-feira, o líder havia vincado que "a FIFA não prorrogou o prazo", situação que entretanto se terá alterado.Ao queapurou, a SAD leonina ainda não foi notificada de tal decisão do organismo que superintende o futebol mundial, pelo que aguarda antes de fazer quaisquer comentários.Recorde-se que o diferendo entre leões – o Sport também tem um como símbolo – remonta a janeiro de 2017, quando o emblema brasileiro comprou ao Sporting 50 por cento do passe do avançado, hoje com 29 anos e a representar o Grémio, que, em 2019, pagou 2,5 M€ pelo passe.A direção liderada por Milton Bivar tentou, por diversas vezes, estabelecer com os responsáveis do Sporting um plano para o pagamento da dívida – inclusive, tentando incluir passes de jogadores no negócio –, mas a SAD leonina rejeitou liminarmente essa possibilidade. As tentativas de acordo eram encaradas pelos dirigentes portugueses como uma forma de o Sport Recife ganhar tempo... e não pagar.Tempo que terá sido agora concedido pela FIFA, ao adiar o pagamento das dívidas por tempo indeterminado, pelo menos enquanto a Covid-19 não der tréguas à humanidade.