Presidente junto da equipa

Frederico Varandas viajou ontem com a equipa do Sporting para o Algarve e vai manter-se próximo de jogadores e equipa técnica até à hora do jogo com o Benfica. Apesar de, habitualmente, aproveitar as deslocações da equipa de Marcel Keizer para visitar núcleos e conviver com os sportinguistas espalhados pelas diversas regiões do país, desta vez, o presidente dos leões optou por não o fazer, como que se concentrando também ele naquele que é o primeiro grande objetivo da temporada: a conquista da Supertaça.

Recorde-se que, depois de ter optado por não acompanhar a equipa na deslocação à Bélgica, Varandas esteve nos Estados Unidos, onde se reuniu, inclusive, com empresários portugueses residentes na região de Nova Iorque. Agora, o líder leonino estará sempre ao lado da equipa.