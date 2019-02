Presidentes em harmonia

Carlos Pereira recebeu Frederico Varandas para um convívio na tribuna presidencial dos Barreiros, antes do jogo. À Sport TV, o líder madeirense deu conta das boas relações entre ambos. "O Marítimo nunca teve nenhum problema com o Sporting, mas uma pequena desavença com o ex-presidente, por algo de que foi avisado atempadamente", comentou Carlos Pereira, a propósito das transferências de José Sá e Marega para o FC Porto.As boas relações entre os presidentes, de resto, ficaram bem demonstradas numa imagem da transmissão televisiva ao intervalo: com ambos a assistir ao jogo lado a lado, Varandas explicava ao homólogo as razões do cartão amarelo exibido a Edgar Costa...