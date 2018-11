Primeira assembleia geral após eleições

O pedido de José Pedro Rodrigues, no sentido de que possa ser votada a composição do renovado Conselho Leonino, é um dos pontos fora da ordem de trabalhos que Rogério Alves, presidente da MAG, terá de decidir se aceita submeter à apreciação dos sócios na assembleia geral marcada para sexta-feira, às 20 horas, no edifício Multidesportivo, em Alvalade.

A reunião magna tem apenas dois temas inscritos na convocatória: o orçamento do clube para 2018/19 e respetivo plano de atividades, que permitirá finalmente ao Sporting deixar de ser gerido por duodécimos, como vem acontecendo desde o consulado da Comissão de Gestão; e o relatório de gestão e as contas de 2017/18, respeitantes ainda ao último ano do mandato de Bruno de Carvalho.

Será a primeira vez depois das eleições de 8 de setembro que os associados vão ter oportunidade de avaliar, em sede própria, o trabalho (e as propostas) dos novos órgãos sociais. A 15 de dezembro haverá nova AG, para deliberar sobre as suspensões aplicadas aos membros da anterior direção.