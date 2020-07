Primeira derrota de Rúben Amorim como treinador na Liga

Ao 18º jogo na Liga como treinador, Rúben Amorim perdeu. O técnico nunca tinha sido derrotado, tanto no Sp. Braga como no Sporting, mas ontem, no Estádio do Dragão, a invencibilidade acabou. Feitas as contas, o antigo jogador, de 35 anos, esteve 193 dias (!) sem perder. O registo teve início a 4 de janeiro deste ano, quando Amorim se estreou no comando técnico do Sp. Braga com uma goleada sobre o Belenenses SAD, por 7-1. Daí para cá, só não venceu em quatro ocasiões: Gil Vicente (enquanto treinador dos minhotos), V. Guimarães, Moreirense e, obviamente, FC Porto, neste caso pelos leões. No currículo de Amorim, que soma uma Taça da Liga ao serviço dos bracarenses, há a registar mais duas derrotas, frente ao Rangers (Escócia), mas para a Liga Europa.

Curiosamente, quando perdeu a invencibilidade na Liga, o ex-jogador teve também o primeiro desaire num clássico. Pelo Sp. Braga, Amorim venceu FC Porto e Sporting, em duas ocasiões, e ainda o Benfica. Nos leões, foi o primeiro jogo grande que disputou. Dia 26, frente ao Benfica (última jornada do campeonato), fará a estreia em dérbis enquanto treinador do Sporting. Pelo meio, há um jogo em casa frente ao V. Setúbal.