Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, e o Fernando Correia, porta-voz da direção, entraram já perto das 11 horas.



Entretanto, os verde e brancos confirmaram a presença de 350 sócios na sessão de esclarecimento.



Sessões gravadas

Recorde-se que, em comunicado, os leões explicaram que "não haverá qualquer intervenção inicial" do presidente dos verde e brancos e que será seguido um modelo de perguntas e respostas, "estando naturalmente o Conselho Directivo presente para ouvir todas as opiniões dos sócios, bem como para responder a todas as questões e dúvidas que sejam colocadas."



O clube adianta também que "todas as sessões de esclarecimento serão gravadas pela Sporting TV". Recorde-se que as três sessões serão realizadas já no domingo de manhã, a partir das 10h00, no pavilhão João Rocha, em Faro a partir das 19h00 no dia 30 de maio, e no Grande Porto no dia 1 de junho, a partir das 19h00.



(em atualização)



Realiza-se este domingo, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, a primeira das três sessões de esclarecimento aos sócios do Sporting anunciadas na sexta-feira. Bruno de Carvalho chegou ao local, pelas 9H45, bem como Carlos Vieira e dezenas de adeptos, que esperam o arranque da sessão que estava agendada para as 10 horas. Verifica-se um reforço policial junto à entrada do pavilhão, mas o ambiente é de tranquilidade.A sessão acabou por começar pouco antes antes das 10H30 com a presença de uma centena de associados e, além de BdC e do 'vice' Carlos Vieira, estão todos os restantes membros do Conselho Diretivo não demissionários e Fernando Carvalho, único membro do Conselho Fiscal e Disciplinar que não se demitiu.