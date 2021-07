Primeiro jogo de preparação no Algarve ainda por definir

Ao contrário do que se previa, o Gent não viajou para o Algarve, dada a situação epidemiológica em Portugal, o que acabou por originar o cancelamento do Torneio do Algarve e o particular de quarta-feira com os leões.

Apesar da decisão tomada pelo clube belga, o Sporting vai realizar mais um jogo de preparação na quarta-feira e, ao que tudo indica, o adversário será o Portimonense mas ainda há alguns pormenores a acertar, entre os quais o horário do jogo, que está sempre dependente de uma eventual transmissão televisiva. Os restantes compromissos dos leões com o Boavista (15 de julho) e Angers (20 de julho), à porta fechada, mantêm-se.