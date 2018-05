Assim que soube dos incidentes na Academia, António Costa ligou a Joaquim Evangelista. Ao que o nosso jornal apurou, o líder do Governo fez questão de manifestar ao presidente do Sindicato dos Jogadores solidariedade e preocupação, ao mesmo tempo que quis saber como estavam os jogadores da Seleção que conheceu no Europeu de França, que Portugal venceu.

Os acontecimentos que abalaram o Sporting mexeram, de resto, com outros membros do executivo. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, também ligou ao dirigente que representa a associação sindical dos futebolistas, seguindo o exemplo de Costa.