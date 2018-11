Processo das rescisões pode complicar-se

A detenção de Bruno de Carvalho pode vir a complicar a defesa do Sporting nos processos judiciais contra os jogadores que rescindiram, na sequência do ataque à Academia. Os casos de Gelson Martins, Rafael Leão (principalmente estes dois, em que os leões esperam arrecadar uma verba considerável), Rúben Ribeiro e Daniel Podence estão a ser julgados pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e os acontecimentos de ontem dão força aos argumentos do quarteto que rescindiu, alegando que BdC fora autor moral do ataque. Comoadiantou ontem, a SAD negoceia valores na ordem dos 20 M€ com o At. Madrid por Gelson mas a detenção do ex-presidente pode complicar tudo.