Bruno de Carvalho está a ser ouvido: acompanhe o que o ex-presidente está a dizer em tribunal

15h50 - "Antes do jogo com o Benfica e depois antes do jogo com o Marítimo, foi oferecido meio milhão de euros aos jogadores mas eles recusaram este prémio. Coincidência ou não, não conseguiram os objetivos."





15h47 - Bruno de Carvalho abordou as críticas aos jogadores, justificando-as com o facto de querer melhorar a performance da equipa de futebol e de todas as modalidades: "Só houve um capitão que não percebeu isso: Rui Patrício".15h45 - Questionado por Cândida Vilar, Bruno de Carvalho referiu que nunca disse 'façam o que quiserem aos jogadores'. "Disse 'façam-me o que quiserem a mim'. Se tivesse dito isso era um estímulo à violência. Pode ter havido um mal-entendido". O antigo dirigente disse permitir assim que colocassem tarjas a visá-lo.15h44 - O antigo presidente dos leões lembra que "houve um clima de grande animosidade" contra si no jogo com o P. Ferreira, mas que os adeptos estavam ao lado da equipa: "vi seis ou sete demonstrações de união dos adeptos com os jogadores nas seis ou sete vitórias da equipa que se seguiram".15h41 - Bruno de Carvalho afirma não ter a certeza de quantos treinos havia por semana na equipa principal.15h31 - Recuando a abril de 2018, depois das críticas aos jogadores pela exibição em Madrid, Bruno de Carvalho explica que não aceitou reunir com os jogadores porque não podia estar presente e que depois reuniriam nos balneários.15h26 - Bruno de Carvalho sublinha que só esteve 15 minutos nessa reunião e que esta foi organizada por André Geraldes, seu ex-braço direito em Alvalade. "Moro ao pé do estádio e acedi, estive pouco tempo na reunião. Estavam lá vários membros da Juventude Leonina, o diretor de segurança Vasco Santos e André Geraldes."15h15 - No entanto, sobre essa mesma confusão no aeroporto, Bruno de Carvalho diz não ter sido informado disso nessa reunião: "Não se conseguia perceber pelas imagens da CMTV, ainda sem legendas naquela altura". O antigo dirigente sublinha que só soube o conteúdo cerca de uma semana mais tarde, quando as imagens apareceram legendadas.15h03 - Bruno de Carvalho confirma a existência de uma reunião a 14 de maio na Casinha, sede da Juve Leo, após a qual disse a Marcos Acuña "um problema tremendo" em mãos, depois de o jogador se envolver numa confusão com Fernando Mendes no aeroporto do Funchal. Bruno de Carvalho explica em tribunal que elementos da claque ligaram-lhe na noite de 13 para 14 e disseram querer "apertar" com os jogadores.15h02: O juiz Carlos Delca pergunta ao antigo presidente do Sporting a sua profissão. "Desempregado. Antes era presidente do Sporting Clube de Portugal".***Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, está no Campus de Justiça, onde está a ser ouvido esta quarta-feira a seu próprio pedido no âmbito do processo de Alcochete.O ex-dirigente leonino chegou acompanhado da irmã e não se alongou nas palavras aos jornalistas, sendo aplaudido por alguns apoiantes. Também o ex-vice-presidente Carlos Vieira está nas instalações, na qualidade de testemunha.Ainda antes da chegada de Bruno de Carvalho, uma pessoa foi detida quando tentava afixar uma tarja nas imediações do tribunal.