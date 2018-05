Continuar a ler

Autores: Filipe António Ferreira/Henrique Machado/com A.B.



: Filipe António Ferreira/Henrique Machado/com A.B.

O ' Correio da Manhã ' deste domingo cita fonte do Ministério Público que nega a existência do relatório que Bruno de Carvalho disse existir na Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa que iliba o Sporting da responsabilidade da invasão à Academia de Alcochete."É totalmente falso que exista esse relatório", disse ao CM fonte do Ministério Público.