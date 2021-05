Prodígio ganês apontado ao Sporting

O 'Football Made In Ghana' avança esta segunda-feira que Fatawu Issahaku, um jovem médio de apenas 17 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas com o Liverpool. A mesma fonte adianta ainda que o jogador, contratado ao Steadfast FC por uma verba a rondar os 2M€, poderá estar a caminho do Sporting por empréstimo até estar apto para competir ao mais alto nível na Premier League.