Programa pré-jogo no Algarve incluiu Paulinho(s) e Porro a ver... Discovery Wild

O Sporting partilhou nas redes sociais mais um vídeo com os bastidores de um jogo, no caso diante do Farense, num clipe no qual mostra o que viveu nas horas prévias à partida ao momento do jogo. Um dos pormenores mais curiosos foi protagonizado no hotel onde a equipa estava instalada, com Rúben Amorim a 'apanhar' os Paulinhos (avançado e roupeiro) e Porro a ver... o canal Discovery Wild.