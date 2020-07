Proposta de reforma estatutária no Sporting apresentada até final do mês

O Sporting informou esta sexta-feira que nomeou um grupo de trabalho, presidido por Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia-Geral do clube, para apresentar um projeto de reforma estatutária.





Segundo o clube de Alvalade "este grupo de trabalho irá apresentar até 31 do corrente mês de Julho um projeto de reforma estatutária, destinado a prever a introdução do sistema de I-Voting", que permitará maior participação dos sócios."Por ocasião do 114.º aniversário do Clube, o Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal nomeou um grupo de trabalho, presidido pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral.O I-Voting permitirá uma muito mais ampla e regular participação dos Sócios na vida do Clube, uma vez que que possibilitará o voto "quando quiser e onde estiver" – o grande objectivo da reforma proposta.Como sempre acontece no Sporting Clube de Portugal, caberá aos Sócios deliberarem e terem a palavra final sobre o que vier a ser proposto."