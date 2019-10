Protocolo estabelecido na área das apostas desportivas

O Sporting anunciou esta terça-feira o estabelecimento de um protocolo com o site de apostas desportivas 'Placard.pt', que torna esta entidade no patrocinador oficial de apostas desportivas do Sporting nos próximos três anos.Segundo informação divulgada pelo clube de Alvalade, 'Placard.pt' estará presente no site oficial do clube e nas várias plataformas digitais do Sporting, estando previstas diversas acções conjuntas ao nível da promoção e publicidade."O Placard.pt é o parceiro de eleição para o Sporting, é a referência do mercado e tem um posicionamento ímpar na indústria, que é altamente valorizado. Acreditamos que será uma parceira de muito sucesso e é a melhor forma de ter a presença do Sporting CP junto de um sector em rápido crescimento e muito presente na vida dos fãs do desporto", recoda Miguel Cal, administrador da SAD verde e branca.