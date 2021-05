PSP de Lisboa deu luz verde a festa do título do Sporting

O Comando da PSP de Lisboa autorizou a festa do título do Sporting, organizada pela claque Juventude Leonina, que requereu formalmente a realização do evento junto das entidades competentes, avança o 'Correio da Manhã'. A festa levou à colocação de um camião, junto ao Estádio de Alvalade, com um ecrã gigante que transmitiu o jogo com o Boavista. Milhares de pessoas estiveram no local, sem qualquer mecanismo para aferir o respeito pelas regras de prevenção da Covid-19.