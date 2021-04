PSP não vai permitir ajuntamentos em Alvalade

Na passada sexta-feira foram muitos os sportinguistas que se juntaram nas imediações do Estádio São Luís para apoiar o Sporting, antes da partida diante do Farense. A comitiva leonina foi recebida com cânticos, material pirotécnico e foram lançadas várias tochas. Como consequência, um adepto acabou detido e outro foi hospitalizado.

Para impedir que algo semelhante ao que aconteceu em Faro se repita hoje, em Alvalade, a Polícia de Segurança Pública (PSP) garante que não vai permitir qualquer tipo de aglomerados. “Com base no que temos feito em todos os jogos que se realizam no Estádio de Alvalade, iremos estar com um corpo efetivo no local de modo a não permitir ajuntamentos” referiu a Record o Comissário Artur Serafim, do Comando Metropolitano de Lisboa.

Nas redes sociais, os adeptos dos leões têm vindo a preparar a receção à equipa, algo que tem sido recorrente ao longo das últimas jornadas em casa. A PSP refere que está ao corrente da situação, mas que não vai haver um reforço especial. “Temos conhecimento de que está a ser planeada uma deslocação, mas isso não nos preocupa porque estamos preparados. O planeamento de jogos tem sido sempre adequado e eficaz”, concluiu.