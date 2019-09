PSV foi ao Bessa espiar o Sporting

O embate entre Boavista e Sporting levou quase dez mil espectadores ao Estádio do Bessa e, ainda, vários ‘espiões’ de emblemas portugueses e europeus. Entre estes, destaque para a presença de um emissário do PSV, precisamente o próximo adversário dos leões, no arranque da Liga Europa. Os holandeses, orientados por Mark van Bommel, recolheram notas dos verdes e brancos a propósito do jogo entre as duas equipas, na quinta-feira, em Eindhoven.

Para além do PSV, a lista de observadores contou com Sp. Braga, Tenerife, Alavés, Lechia Gdansk, Milan, Montpellier e Atalanta.