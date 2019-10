Público de Alvalade abafa protesto contra Frederico Varandas

A mensagem para Jordão, a homenagem ao hóquei e os aplausos finais: as imagens do Sporting-LASK



A mensagem para Jordão, a homenagem ao hóquei e os aplausos finais: as imagens do Sporting-LASK

No final do jogo entre Sporting e LASK Linz, apesar da vitória (2-1), a Juventude Leonina soltou cânticos contra Frederico Varandas, presidente do Sporting."Varandas cab*** pede a demissão" e "Oh Varandas vai para o car****" foram as palavras de ordem entoadas naquele setor.Os restantes adeptos demonstraram o descontentamento, assobiando a atitude da claque, e calaram protesto.