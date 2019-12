Quando o pavilhão visita a academia

Habitualmente separados por quilómetros, o futebol e as modalidades do Sporting uniram-se ontem em Alcochete, num evento que visou aproximar as duas realidades e também fomentar o espírito de união. Bruno Fernandes e Coates, capitães da equipa de futebol, estenderam o convite aos seus homólogos e respetivos técnicos das cinco modalidades de pavilhão para conhecerem os cantos da Academia, sob olhar do líder Frederico Varandas.

A comitiva que 'veio' do Pavilhão João Rocha, liderada pelo vogal Miguel Afonso e pelo diretor-geral das modalidades Miguel Albuquerque, foi composta por Thierry Anti e Frankis Carol (andebol), Luís Magalhães e James Ellisor (basquetebol), Nuno Dias e João Matos (futsal), Paulo Freitas e Ângelo Girão (hóquei em patins) e Gersinho e Miguel Maia (voleibol). Além de terem visitado a ala da formação e do futebol profissional, os ‘homens-fortes’ das modalidades juntaram-se a Bruno Fernandes, Coates e Silas ao almoço.

"Temos muito a aprender uns com os outros. Falei disso com o Nuno [Dias], quero ir ver treinos dele", confessou Silas, à Sporting TV. Por sua vez, Bruno Fernandes diz que a iniciativa "devia acontecer mais vezes". "Ajuda à união e ao maior conhecimento acerca do universo sportinguista", frisou, corroborado por todos.

- "Acho que temos muito a aprender uns com os outros. Há coisas muito boas que podemos adaptar de várias modalidades. Estava a falar com o Nuno sobre isso, gostava de ir ver treinos dele. Isso de o futebol estar fechado numa bolha é cada vez menos verdade. Começamos a ver que há coisas que se podem aproveitar de outros desportos. Gosto de aprender."– "Desde que o mister Silas entrou existiram inúmeros jogos, viagens e estágios, o que não facilita o contacto. Mas dou-me bem com o Bruno, muito antes de estarmos neste convívio. É sempre importante juntar a família sportinguista."– "São iniciativas que deviam acontecer mais vezes, porque representamos todos o mesmo clube. Defendemos todos as mesmas cores. É importante sabermos o que eles sentem e eles o que nós sentimos. Por vezes torna-se difícil encontrarmos-nos, mas tentamos ir ao pavilhão e sabemos que eles vão ao estádio. Ajuda à união e ao maior conhecimento acerca do universo sportinguista. Muitas vezes os jogadores das modalidades não têm conhecimento do futebol e vice-versa. É importante saber o trabalho e dificuldades diárias deles."– "Este convívio é sempre importante, somos todos defensores da mesma casa. Concordo que deva ser feito regularmente, não só nesta época, mas no futuro. Existem sempre ideias a trocar."– "É uma satisfação enorme. O futebol está mais distante pela questão geográfica, nós cruzamo-nos todos os dias no Pavilhão. É uma troca importante de experiências."– "Estamos aqui com muita vontade e partilhámos experiências. É o que nos vai engrandecer."– "Encontro interessante, a gente do desporto é gente boa."– "Criamos laços de proximidade às outras modalidades, nomeadamente o futebol. É importante não só virmos aqui, mas também eles no pavilhão. A simbiose é importante."– "Muito curioso para ver e compreender muitas coisas. É bom ter uma boa academia para o futebol, mas se fosse possível algo semelhante para as modalidades também seria bom para o Sporting."