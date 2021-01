Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Quando salta um... saltam todos: bis de Jovane festejado no relvado e no banco Rúben Amorim celebrou efusivamente saindo do banco e gritando com os punhos cerrados





• Foto: José Gageiro / Movephoto