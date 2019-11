Quaresma e o atual momento do Sporting: «Espero que se levantem o mais rápido possível»

Ricardo Quaresma falou, esta segunda-feira, aos jornalistas sobre o atual momento do Sporting, enquanto marcava presença no primeiro treino do seu filho nas escolinhas de futebol dos leões, que acabara de assinar o seu primeiro contrato.Em entrevista aos jornalistas presentes, o atual jogador dos turcos do Kasimpasa abordou ainda a dúvida sobre a disponibilidade física de Cristiano Ronaldo para os encontros da Seleção Nacional frente à Lituânia e Luxemburgo, a contar para a fase de grupos para o Euro'2020."Claro que sim, acredito que isso vai ser possível. Com grandes jogadores, uma grande seleção, com um grande treinador e acredito que façam dois grandes jogos e que tragam a vitória, que é o mais importante.""Acho que não. É um grande jogador, faz falta a qualquer equipa no mundo, mas isso são coisas que só o selecionador e os doutores podem falar sobre o tema.""Claro que são jogadores importantes, mas acredito que a seleção tem muita opção e quem jogar vai dar o seu melhor.""Faço o meu trabalho. Estou tranquilo, não alimento nada disso. O que tiver de acontecer acontecerá.""É um clube que está a crescer. Tem que se dar tempo ao tempo depois de tudo o que se passou e espero que se levantem o mais rápido possível.""Tenho contrato com o Kasimpasa.""Tenho visto alguns jogos, ainda há muito campeonato pela frente. Há surpresas como o Famalicão, que está a fazer um bom campeonato, mas isto ainda agora começou. Que o campeão seja a melhor equipa.""Não vejo uma equipa que esteja em grande forma. O FC Porto tem tido altos e baixos, o Benfica também e o Sporting está a começar a crescer.""Como pai espero que tenha um futuro ainda mais risonho que o meu, mas ainda só tem sete aninhos, ainda tem muita coisa para fazer. Gostou do Sporting, deram-lhe a oportunidade de treinar aqui, viram que tem qualidade. Também foi o meu primeiro clube, por isso, porque não o Sporting?.""Assinou o primeiro contrato, fico feliz por ele. É aqui que ele se sente bem, foi aqui que ele me pediu para jogar e eu tenho de fazer o melhor para ele", finalizou.