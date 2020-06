Quaresma partilha foto com Ronaldo e o "professor" Sá Pinto: «Parece que foi ontem»

Ricardo Quaresma partilhou esta sexta-feira uma fotografia no Instagram dos tempos em que jogava no Sporting. Na imagem aparece Cristiano Ronaldo e Ricardo Sá Pinto, a quem o extremo que agora joga nos turcos do Kasimpasa apelida carinhosamente de "professor".





"Parece que foi ontem. Quase o princípio de tudo. Dois putos a acarinhar o professor", escreveu o internacional português.