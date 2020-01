Quaresma tem compensado

Eduardo Quaresma, com apenas 17 anos, já foi várias vezes promovido aos treinos da equipa principal do Sporting, tanto que tem sido o miúdo, formado integralmente na Academia em Alcochete, a compensar a ausência de Luís Neto no último mês.

Além de fazer as vezes de Neto nas sessões de trabalho, Edu Quaresma tem sido visto como a solução interna, de forma a evitar uma incursão extraordinária ao mercado de transferências, no presente mês de janeiro, caso o central ex-Zenit demorasse mais tempo a recuperar da fratura na grelha costal e pneumotórax associado do que o previsto.

Além de formado em Alcochete, Quaresma também é internacional pelas camadas jovens da Seleção Nacional e visto como uma grande promessa. O facto de aos 17 anos já estar na equipa principal dos leões confirma que é uma aposta para o futuro, como de resto ficou provado com a presença do jovem central no estágio de pré-época do Sporting no verão passado, que decorreu de 7 a 13 de julho, na Suíça.