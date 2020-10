Eduardo Quaresma treina sob vigilância no Sporting

Eduardo Quaresma treinou esta segunda-feira sob vigilância médica, enquanto Antunes falhou o apronto de preparação para o jogo em atraso com Gil Vicente, na quinta-feira, relativo à primeira jornada da Liga NOS.

Quaresma esteve afastado dos relvados nas últimas duas semanas, devido a uma lesão na coluna, tendo integrado a sessão de trabalho sob vigilância médica, de acordo com a informação prestada pelo Sporting no sítio oficial na Internet.

Antunes tem uma mialgia na região posterior da coxa direita e falhou o treino em Alcochete, tal como o brasileiro Bruno Tabata, que continua a fazer tratamento e trabalho de ginásio.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, às 10:00, na academia do clube, em Alcochete, sendo que o treinador Rúben Amorim fará a antevisão do jogo com o Gil Vicente a partir das 18:30, em Alvalade.

Os leões recebem os gilistas na quarta-feira, às 21:45, no Estádio José Alvalade, no encontro em atraso da primeira ronda da Liga NOS, que foi adiado devido à existência de vários elementos nos plantéis das duas equipas com testes positivos para o novo coronavírus, que provoca a covid-19.