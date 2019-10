Quarteto brasileiro à experiência no Sporting

O Maringá Futebol Clube, um modesto emblema do estado brasileiro do Paraná, anunciou esta terça-feira que quatro jogadores dos seus quadros de formação se apresentaram recentemente para um período de testes no Sporting. Entre o quarteto está um jogador junior (o defesa Elivelton) e três juvenis (o guarda-redes Mateus Zanetti, o defesa Thiago Parisi e o médio Pedro Moretti).





De acordo com o Maringá Futebol Clube, os quatro jogadores irão prestar provas até à próxima quinta-feira, estando no nosso país acompanhados de Alex Santos (diretor da formação do clube) e Clério Júnior (diretor administrativo). Uma comitiva reforçada, algo que o emblema brasileiro justifica pelo momento especial que esta viagem representa."Embora se trate inicialmente apenas de um período de testes, é algo inédito no nosso projeto e torna-se necessário dar a devida atenção, pois estaremos a posicionar o nosso trabalho internacionalmente e, com isso, tornando-o cada vez mais atrativo a futuros parceiros", disse Clério Júnior, citado pelo site oficial do clube.