Quarteto do Sporting arrisca exclusão

O Sporting entrou para a receção ao Farense com apenas um jogador em risco de exclusão: Zouhair Feddal. No entanto, terminou a partida da 10ª jornada do campeonato com... mais três elementos que podem ser suspensos, isto se virem o 5º amarelo frente ao Belenenses SAD, na próxima ronda da Liga: Coates, Palhinha e Nuno Santos.

Esta condicionante poderá obrigar o treinador do Sporting, Rúben Amorim, a ponderar a gestão destes jogadores, pois o primeiro embate de 2021 até pode ser em casa, mas o adversário é de dificuldade acrescida: o Sp. Braga. Esta rotação de jogadores até pode nem ser visível inteiramente no onze inicial, mas também ao longo da partida no Jamor, consoante decorra de forma favorável aos leões.

Quer isto dizer que se o objetivo verde e branco, a vitória, se começar a construir desde cedo, acabará por ser mais provável a gestão da equipa ao nível disciplinar e, também, físico.