Família. Frederico é irmão de João Pedro Varandas, que foi vogal do Conselho Diretivo no mandato de Godinho Lopes. O advogado trabalha diretamente com Rogério Alves.



Implacável. Sandro, Lucas Silva e Kevin-Prince Boateng chegaram a assinar por falharem os exames médicos. Varandas não hesitou em explicar as suas decisões. Gosta de partilhar conhecimentos e é o grande impulsionador das Jornadas Internacionais de Medicina Desportiva do Sporting.

Frederico Varandas é um dos elementos mais ativos no banco, sobretudo em situações adversas. Já foi expulso num jogo frente o FC Porto.Nas missões no Afeganistão, uma das suas preocupações era acompanhar os relatos do Sporting. Quando os oficiais impediam comunicações por segurança, recorria a um pequeno rádio oferecido pelo avô. Foi desta forma que celebrou o triunfo na Taça de Portugal em 2008, rodeado por quase metade do pelotão, que torcia pelos leões.