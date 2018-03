Jorge Jesus chamou ontem quatro jogadores para integrar o treino do Sporting: Luís Maximiano, Carpintier, Ivanildo Fernandes e Pedro Marques. O primeiro é guarda-redes e costuma trabalhar com a equipa, tal como o segundo, lateral-esquerdo contratado ao Las Palmas; já Ivanildo é central, capitão da formação B, e foi chamado na ausência de André Pinto, por lesão. Pedro Marques é avançado e no ataque o leão está debilitado.