Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Quatro processos no túnel de Famalicão: Sporting de novo na mira do Conselho de Disciplina Neto, Feddal, Palhinha e Hugo Viana visados pelos incidentes no final do jogo em dezembro





QUENTE. Neto pediu explicações ao árbitro Luís Godinho

• Foto: peter spark/movephoto