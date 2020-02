«Que bonito, velhinho»: a reação de Bruno Fernandes ao golo de Mathieu

Longe de Alvalade, mas a acompanhar o encontro entre Sporting e Portimonense diretamente de Inglaterra.





Bruno Fernandes, ex-capitão dos leões que transferiu-se no mercado de inverno para o Manchester United, recorreu, este domingo, às redes sociais para partilhar o momento em que Jérémy Mathieu fez, através de um livre exímio, o empatediante da formação algarvia, a contar para a 20.ª jornada da Liga NOS.Através da sua página do Instagram, mais propriamente de um 'storie', o ex-capitão dos leões partilhou o momento em que o defesa francês colocou a bola no canto superior direito da baliza defendida por Gonda, guarda-rede do Portimonense, escrevendo: "Que bonito, velhinho", como pode ver-se nas imagens.