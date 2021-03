Queda de Palhinha assustou

Já perto do final, Palhinha provocou um enorme susto. O médio caiu mal após uma disputa aérea e gritou com dores, com queixas no pulso direito, todavia, com o auxílio da equipa médica, acabou por seguir em campo. Dado o aparato do lance, Amorim confessou que o ‘6’ "assustou", até devido à convocatória da Seleção Nacional, mas depois... brincou com a situação. "Criámos tal ligação com os jogadores que, entre nós no banco, ninguém pensou que íamos ficar com menos um jogador por não ter substituições, mas sim que ele ia ficar fora da Seleção. Isso é um sinal. Depois vimos que era um bocadinho fita [risos]", assumiu.