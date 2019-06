Queda na formação alastra às seleções

A gradual perda de preponderância do Sporting na formação reflete-se também nas convocatórias das seleções nacionais, nomeadamente na principal. Se no verão passado, à entrada para o Mundial da Rússia, os leões eram os mais representados (Rui Patrício, William, Gelson e Bruno Fernandes), a onda de rescisões no plantel... mudou tudo. Tanto que, atualmente, o Sporting não coloca (diretamente) um único jogador formado na Academia nas escolhas de Fernando Santos. Na Liga das Nações, apenas Bruno Fernandes foi chamado, e não é filho da casa.





O cenário é mais animador nos escalões mais jovens, dado que o Sporting foi, a par de Benfica e FC Porto, o clube que mais jogadores colocou nos sub-15 (5) e dominou mesmo os eleitos dos sub-17 (8). No recente Mundial sub-20, na Polónia, estiveram Luís Maximiano, Thierry Correia e Miguel Luís.