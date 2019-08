Queixa azul por Eduardo não preocupa

O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, reconheceu que pretende avançar com um queixa na FIFA reclamando uma indemnização pela transferência de Eduardo para o Sporting, conforme Record havia avançado. Os leões optaram por não reagir às declarações do dirigente do clube azul e vão aguardar serenamente pela conclusão do processo, pois entendem que cumpriram todos os procedimentos éticos e legais.





Opinião diferente tem Rui Pedro Soares, que ainda espera ser indemnizado. "Vamos reclamar junto da FIFA por não nos ter sido concedido o direito de preferência na contratação do Eduardo. A verdade é que temos um contrato que nos garante 15% do valor da transferência e a primeira prestação estava prevista ser paga no dia 15 de julho. Ainda nada nos foi pago. É um assunto do qual ainda se vai ouvir falar", afirmou em declarações à Sport TV.