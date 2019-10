Queixa do Sporting contra o Alverca arquivada pelo CD da FPF

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu arquivar esta sexta-feira a queixa apresentada pelo Sporting contra o Alverca, relativamente à utilização do jogador Luan no encontro da Taça de Portugal, no qual os leões foram eliminados depois de perderem por 2-0 com os ribatejanos.Recorde-se que os leões alegavam que o futebolista do Alverca estava suspenso preventivamente (o castigo só foi divulgado na sexta-feira, um dia depois da partida em que o Alverca bateu o Sporting por 2-0), logo não poderia ter sido opção na partida da prova rainha. Luan, autor do segundo golo da equipa alverquense, tinha sido expulso, por vermelho direto, na partida anterior do Campeonato de Portugal, frente ao Loures.Na altura,tentou perceber junto de especialistas da área, que concluíram que a utilização de Luan havia sido regular.