«Quem marcou golo foi o Matheus Nunes»: Sporting sereno apesar da queixa do Benfica

A queixa apresentada pelo Benfica, que levou a que o Conselho de Disciplina instaurasse um processo de inquérito relativo ao caso Palhinha, não belisca em nada a serenidade dos responsáveis do Sporting, que entendem ter agido dentro da máxima legalidade.





"João Palhinha jogou, porque o tribunal suspendeu a decisão. Não foi o Sporting que decidiu e quem marcou golo foi o Matheus Nunes", diz afonte oficial do clube. E esta é a única informação de que Rúben Amorim necessita para continuar a apostar no médio."A equipa técnica tem de saber se ele está disponível para este jogo. Se está disponível, vamos a jogo e, se ganharmos, ninguém quer saber, não é problema nosso", assumiu o treinador dos leões, antes da visita ao reduto do Gil Vicente.