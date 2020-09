Racing Avellaneda sonha com Acuña

O presidente do Racing Avellaneda, Victor Blanco, reiterou à Radio Colonia da Argentina, que sonha com o regresso de Marcos Acuña e que o secretário técnico Diego Milito tentou intervir, ligando diretamente ao defesa do Sporting.

Ainda assim, o dirigente máximo do emblema de Avellaneda reconheceu que o negócio será impossível. “Certamente o secretário técnico [Diego Milito] ligou a Acuña, mas é muito difícil. Ainda tem vários anos pela frente na Europa. Esta direção sempre lutou pelo regresso dos ídolos”, afirmou.

El Huevo... a cavalo

Enquanto aguarda pelo desfecho das negociações com o Sevilha, El Huevo mantém grande proximidade com os ainda companheiros no Sporting. Nas últimas folgas, o argentino foi passear a cavalo nas dunas, com Vietto e com o capitão de equipa, Coates. As imagens foram partilhadas nas redes sociais.