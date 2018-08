O portal argentino 'Toda Pasión' adianta esta sexta-feira que o Racing Avellaneda estará de novo esperançado em garantir o retorno de Marcos Acuña, adiantando mesmo que o próprio jogador veria com bons olhos um retorno à Argentina, por alegadamente não estar feliz no Sporting e querer sair de Alvalade.Segundo a mesma publicação, o internacional argentino, de 26 anos, estaria até disposto a abdicar de algum dinheiro para voltar a Avellaneda, já que as propostas que terá em mãos não o convencem. Ainda assim, escreve o 'Toda Pasión', o Sporting não estará disposto a deixar sair, especialmente depois de ter investido 9,5 milhões de euros na sua aquisição.

Autor: Fábio Lima