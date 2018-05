Visado pelos ultras do Sporting no ataque à Academia , o argentino Marcos Acuña ter as portas abertas no Racing Avellaneda caso deseje deixar o Sporting no final da temporada. Quem o garante é Víctor Blanco, presidnete do emblema argentino, que à estação televisiva FOX Sports revelou ainda ter falado com o jogador dos leões logo no dia dos incidentes que sucederam em Alcochete."Falei com o Marquitos nesse mesmo dia e disse-lhe que o Racing está à sua disposição para lhe permitir o seu regresso, isto se tomar a decisão de sair do Sporting. Nesse sentido, vamos colocar no terreno todos os nossos profissionais a trabalhar a partir do momento em que eles nos autorize e esteja em condições de voltar", referiu o líder máximo do antigo clube de El Huevo.Recorde-se que, logo no dia do ataque à Academia, a imprensa argentina deu conta da vontade de Acuña e de Rodrigo Battaglia em avançarem para a rescisão contratual com o clube de Alvalade.

Autor: Fábio Lima