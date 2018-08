O presidente do Racing Avellaneda, Víctor Blanco, terá tentado convencer Marcos Acuña a voltar ao clube para jogar a Taça Libertadores. Um sonho... impossível dos argentinos, uma vez que o Sporting não quer deixar sair o jogador, menos ainda num cenário de empréstimo, o único que estaria ao alcance do Racing e por pressão de Acuña. A menos que surja uma proposta com números irrecusáveis, El Huevo vai mesmo ficar no plantel dos leões.