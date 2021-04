Rafael Alonso assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Rafael Alonso, um jovem guarda-redes de 15 anos que está ligado aos leões desde 2016. O guardião revelou-se muito feliz por ter recebido "um grande voto de confiança" por parte dos responsáveis leoninos e espera agora chegar à equipa principal no futuro.





"Como todos, quero chegar à equipa principal do Sporting, poder jogar com grandes jogadores e, um dia, tornar-me uma figura do clube", afirmou à Sporting TV, onde ainda apontou os seus ídolos: "Gosto do Rui Patrício, como é óbvio, mas uma das minhas grandes referências é também o Luís Maximiano, porque passou pela formação e torna-se uma inspiração para todos nós".