Rafael Camacho: «A minha inspiração foi sempre o Cristiano Ronaldo»

Rafael Camacho começou a jogar nas escolinhas do Sporting com apenas seis anos. Aos 13 foi contratado pelo Manchester City e rumou a Inglaterra. Um percurso que começou por ser idêntico ao do seu ídolo."A minha inspiração foi o Cristiano Ronaldo, sempre olhei para ele. Quando ele saiu daqui para ir para Inglaterra e depois eu tive oportunidade para sair daqui e ir para lá também, inspirei-me ainda mais. Sempre trabalhei no duro porque sabia que ele também trabalhava", contou o extremo do Sporting.Em Inglaterra, Rafael Camacho foi depois contratado pelo Liverpool, onde chegou a pertencer à equipa que venceu a Liga dos Campeões."Aprendi muito no Liverpool. Foram dois bons anos com eles, jogar com aqueles ‘monstros’. Mas aqui, no Sporting, também jogo com bons ‘monstros’. Aqui no Sporting também há grandes ‘monstros’ e estou sempre a aprender com eles, com a experiência que eles têm", afirmou.