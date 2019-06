Rafael Camacho apresenta-se na terça-feira

Ao contrário de Rosier, que ontem já trabalhou na Academia, Rafael Camacho só vai apresentar-se a Marcel Keizer na terça-feira. Depois de ter assinado contrato com o Sporting por cinco épocas, o extremo, de 19 anos, teve de viajar para Inglaterra, no sentido de ultimar a mudança para Lisboa.





Camacho estava a treinar-se no campo do Real, em Queluz/Massamá, enquanto aguardava que Sporting e Liverpool fechassem o acordo. O jogador nunca escondeu a preferência pelo clube onde começou a formar-se, pois acredita que em Alvalade terá condições para jogar com regularidade. Terça-feira será o primeiro dia do resto da sua carreira.