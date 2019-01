Rafael Camacho com um pé no Sporting: passou pelo Benfica e os ingleses apelidam-no 'Black Ronaldo'

Rafael Camacho é um dos mais promissores futebolistas da atualidade e chega ao Sporting, por empréstimo do Liverpool. Filho de um antigo basquetebolista do Benfica, Rafael deslumbra em Inglaterra. Os ingleses já o apelidam de 'Black Ronaldo"...Rafael Camacho nasceu a 20 de maio de 2000 e é o primeiro de quatro irmãos. O seu pai, Euclides, é um antigo jogador de basquetebol e representou, entre outros, o Benfica. O desporto está, por isso, no sangue da família Camacho.Rafael teve passagem fugaz pelo Vilafranquense. Depois de três semanas no clube de Vila Franca de Xira, chamou a atenção dos três grandes e assinou pelo Benfica, onde ficaria um ano. Daí mudou-se para o Sporting e representou os leões durante cinco anos, até aos infantis.Com apenas 13 anos mudou-se para Inglaterra e ingressou na formação do Manchester City. Em 2015/16 regressou a Portugal, cedido ao Real, mas não chegou a fazer qualquer jogo. No final da época trocou de ares e, apesar do interesse do Real Madrid (e do Benfica), a escolha recaiu sobre o Liverpool.Não demorou muito até que os ingleses notassem semelhanças entre o seu estilo de jogo e o de... Cristiano Ronaldo. Com efeito, Rafael ganhou a alcunha de ‘Black Ronaldo’; porém, rejeitou comparações com o capitão da Seleção Nacional: "Sei que dizem essas coisas, é sinal de que acreditam no meu valor. Mas, sinceramente, nada disso me incomoda", confessou, em junho de 2016, em entrevista aEm 2017/18 apontou nove golos nos sub-18 dos reds, um dos quais nos ‘oitavos’ da Youth League frente ao Manchester United. Para além disso contabilizou ainda cinco assistências.A boa impressão que deixou na formação chamou a atenção de Jürgen Klopp. O técnico da equipa principal do Liverpool integrou-o na convocatória para o duelo com o R. Madrid, na final da Liga dos Campeões da época passada. Porém, acabou por ir para a bancada.O extremo fez a pré-época às ordens de Klopp; porém, é nos juniores (6 jogos, 4 golos) e nos sub-23 (9 jogos, 3 golos) que tem estado em evidência, ao ponto de ‘chamar’... o Sporting.