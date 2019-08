Rafael Camacho dá sinais positivos

Com o regresso do castigado Doumbia, Marcel Keizer continuará amanhã privado de quatro jogadores, mas não por muito tempo. Isto porque Rosier já foi reintegrado e pode voltar aos relvados até ao final deste mês; e Battaglia já faz parte do treino com os restantes companheiros de equipa e tem dado passos seguros para regressar à competição.





Enquanto Ristovski e Jovane Cabral só estarão prontos para jogar em setembro, Rafael Camacho está ainda mais perto de reentrar nas opções de Keizer do que Rosier ou Battaglia. O ex-Liverpool teve alta antes da Supertaça e cumpriu a segunda semana de treinos em pleno. Os sinais têm sido muito positivos, falta a chamada de Keizer.