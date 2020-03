Rafael Camacho: «Estou determinado em seguir todas as recomendações da DGS»

O jovem avançado do Sporting, Rafael Camacho, diz estar tranquilo, que é uma pessoa mentalmente forte e que está "determinado em seguir todas as recomendações da DGS", devido à pandemia de coronavírus. Em declarações ao 'Expresso', o futebolista confessa ainda que está a ler a Bíblia - "é sempre bom ter Deus em primeiro lugar" - e conta que medidas o Sporting lhe recomendou.





"Tenho que, dentro dos padrões indicados pelo clube, comer o que me é dito, para continuar num bom andamento. E também tenho um miniginásio aqui em casa. Tenho tapete, bicicleta, alguns pesos e outro tipos de coisas que posso usar no jardim. E, sim, também faço treino com bola. Por outro lado, o Sporting deu-nos um plano de trabalho, vídeos e tenho tudo o que preciso para rever os meus jogos e perceber o que tenho de melhorar individualmente e coletivamente também", afirmou.