Rafael Camacho: «Lateral? Sou extremo e gosto de fazer golos»

Rafael Camacho estreou-se pela equipa principal frente ao Rapperswil e, apesar da derrota, garante que o grupo está bem e focado no trabalho nesta pré-temporada na Suíça."Senti-me bem, foi um bom jogo. Não foi o melhor resultado, como é óbvio, mas estamos em preparação. O mais importante é que a equipa cresça. Foi um bom jogo e estamos a crescer", começou por dizer o antigo jogador do Liverpool, de 19 anos, que chegou aos leões neste mercado de transferências."As ideias são fáceis de entender. A equipa técnica e os jogadores facilitam a adaptação. Aquilo que não percebes ele ajudam-te logo", observou.Quanto à comparação entre Keizer e Klopp, Camacho foi claro: "São os dois muito bons! Neste momento estou aqui, focado no Sporting. E quero é crescer como jogador".Quanto à sua melhor posição em campo, Camacho não tem dúvidas. "Lateral? Não! Sou extremo, atacante, gosto de fazer golos e criar oportunidades para a equipa. Essa questão de lateral não é para mim", respondeu o reforço leonino, que agradeceu também o forte apoio que o Sporting tem recebido na Suíça.