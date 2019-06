Rafael Camacho: «Lembro-me quando era apanha-bolas em Alvalade e é um espetáculo estar cá»

Rafael Camacho não escondeu a alegria por estar de regresso ao Sporting, clube onde iniciou a sua formação. O extremo de apenas 19 anos foi contratado ao Liverpool e assinou esta quinta-feira por cinco temporadas , admitindo que está a viver um "sonho"."É um sonho de criança tornado realidade. Desde que estive na Academia que sempre sonhei em conseguir jogar na equipa principal um dia. Agora que estou cá, estou muito contente. Não esperava que fosse assim tão rápido, mas estou contente por cá estar e quero dar o meu melhor por este Clube que tanto amo. (...) Lembro-me do tempo em que era apanha-bolas aqui e é um espetáculo estar cá. É um sonho tornado realidade poder jogar aqui em Alvalade. Mal posso esperar por jogar aqui. Quero dar o meu melhor para ajudar a ganhar troféus", disse o jovem avançado aos meios de comunicação dos leões.Camacho considerou Marcel Keizer "uma pessoa excelente fora e dentro de campo" e "um grande treinador", elogiando os novos companheiros de equipa: "Gosto dos jogadores novos que entraram e dos que já cá estavam no ano passado. Estamos a formar uma grande equipa."Convidado a descrever-se, o jovem internacional pelas camadas jovens disse ser "um jogador que gosta de atacar, marcar golos e fazer a equipa jogar."A finalizar, deixou uma mensagem aos adeptos leoninos: "Posso prometer que vou dar sempre o meu melhor por esta camisola, a camisola com que cresci, e pelo clube que amo. Conto com o vosso apoio."